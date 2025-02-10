Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Điện Lạnh Lightcool Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 99, đường Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Phụ trách doanh số bán hàng của các khách hàng hoặc các khu vực được phân công;

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng cũ;

- Kết nối, tìm kiếm các khách hàng mới, mở rộng kênh phân phối;

- Phối hợp với các bộ phận liên quan từ đặt mục tiêu, dự báo, quản lý đơn hàng, xuất đơn hàng, thu hồi công nợ;

- Quản lý và phân bổ công việc để thúc đẩy hiệu quả bán hàng;

- Cập nhật và phân tích thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh;

- Báo cáo cho cấp trên trực tiếp theo tuần, tháng, quý;

- Các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, có kinh nghiệm làm sale

- Có thái độ chủ động, khéo léo và linh hoạt trong công việc

- Có kỹ năng giao tiếp tốt,

- Ưu tiên biết thêm về ngành điện lạnh

- Biết tiếng trung là 1 lợi thế

- Độ tuổi: 22-40 tuổi

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Điện Lạnh Lightcool Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-18tr tùy theo kinh nghiệm

- Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, ổn định lâu dài.

- Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết theo chính sách đãi ngộ khác của Công ty

- BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi ưu đãi khác kể từ khi được ký HĐLĐ chính thức

- Được tham gia team building, hoạt động sinh nhật, du lịch hàng năm cùng công ty

- Khu vực làm việc: 99, QL1A, Tân Thới Nhất, Q12

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Điện Lạnh Lightcool Việt Nam

