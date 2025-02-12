Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Cự Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Chung Cư Saigon Reverside, Block D, KDC Phước Kiển , Nhà bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Đàm phán, giải quyết vấn đề

- Thuyết phục khách hàng, xây dựng quan hệ, giao tiếp tốt, tư vấn

- Xử lý tình huống

Địa điểm làm việc: KDC Phước Kiển Nhà Bè

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng hoặc Trung Cấp.

- Kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề và thuyết phục khách hàng, xây dựng quan hệ, giao tiếp tốt, tư vấn, xử lý tình huống tốt.

- Hỗ trợ làm bảng báo giá, CSKH hiện có, KHÔNG ÁP DOANH SỐ HOẶC TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG MỚI

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Cự Phong Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

- Môi trường làm việc hòa đồng ,được đào tạo kĩ càng

- Còn nhiều chế độ ưu đãi khác dành cho nhân viên làm tốt và gắn bó lâu dài sẽ trao đổi chi tiết lúc phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Cự Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin