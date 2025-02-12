Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Cự Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Cự Phong
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Chung Cư Saigon Reverside, Block D, KDC Phước Kiển , Nhà bè, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
- Đàm phán, giải quyết vấn đề
- Thuyết phục khách hàng, xây dựng quan hệ, giao tiếp tốt, tư vấn
- Xử lý tình huống
Địa điểm làm việc: KDC Phước Kiển Nhà Bè
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng hoặc Trung Cấp.
- Kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề và thuyết phục khách hàng, xây dựng quan hệ, giao tiếp tốt, tư vấn, xử lý tình huống tốt.
- Hỗ trợ làm bảng báo giá, CSKH hiện có, KHÔNG ÁP DOANH SỐ HOẶC TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG MỚI
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Cự Phong Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
- Môi trường làm việc hòa đồng ,được đào tạo kĩ càng
- Còn nhiều chế độ ưu đãi khác dành cho nhân viên làm tốt và gắn bó lâu dài sẽ trao đổi chi tiết lúc phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Cự Phong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI