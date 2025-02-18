Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế ST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Song Hành Lakeview,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, phù hợp với sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

- Tiếp đón và tư vấn khi khách hàng đến Showroom trưng bày.

- Chăm sóc Khách hàng cũ, tạo mối quan hệ tốt, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng.

- Tư vấn cho khách hàng về nhóm sản phẩm, dịch vụ nội thất phù hợp.

- Kết hợp bộ phận thiết kế để đưa ra phương án phù hợp theo nhu cầu khách hàng.

- Soạn thảo và gửi báo giá cho Khách hàng.

- Đàm phán hợp đồng mua bán với Khách hàng.

- Nghiên cứu thị trường để đưa ra chiến lược kinh doanh mang tính cạnh tranh.

- Báo cáo về doanh số hàng tuần, hàng tháng hoặc theo yêu cầu BGĐ.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kiến thức lĩnh vực Nội thất và xây dựng

-Ngoại hình ưu nhìn.

-Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục người nghe.

-Kỹ năng tạo dựng mối quan hệ với đối tác và khách hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế ST Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tương xứng năng lực.

- Review lương 1 lần/năm.

- Đóng BHXH.

- Phép năm.

- Event nội bộ, teambuilding, khám sức khỏe hằng năm.

- Cung cấp thiết bị làm việc: PC/laptop.

- Làm việc từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7.

- Thu nhập: Lương Cơ Bảntừ 10 - 15 triệu + Phụ cấp + Hoa hồng theo Chính sách bán hàng(KPI).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế ST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin