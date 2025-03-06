Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 6, Lô 1D, KĐT Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, HN

- Số 5, Đường số 13, KDC Miếu nổi, Phường 3, Q. Bình Thạnh, TP HCM , Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Bán các sản phẩm cột lọc và màng lọc dịch, lọc khí.., thiết bị kiểm tra cột lọc màn lọc trong sản xuất thuốc, thiết bị kiểm tra vi sinh, máy lọc nước siêu tinh khiết, thiết bị dùng cho QC nhà máy, thiết bị Elisa, realtime PCR, hóa chất - vật tư - thiết bị nuôi cấy tế bào, các kit xét nghiệm chẩn đoán bệnh thú y, các kít xét nghiệm vi sinh và các chủng, độc tố an toàn thực phẩm...
- Phát triển thị trường khối nhà máy sản xuất dược, sản xuất thuốc dịch truyền, F&B, nhà máy thức ăn & chăn nuôi, lab service...
- Xây dựng và báo cáo Trưởng phòng các phương án kinh doanh theo tháng/quý; Phối hợp với các Bộ phận để cùng hoàn thành mục tiêu doanh số;
- Thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng; kết hợp cùng nhân viên Sales Admin theo dõi quá trình bán hàng: đặt hàng, giao hàng, thanh toán, thanh lý hợp đồng…v…v
- Chuẩn bị phương án đấu thầu, tham gia đấu thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng;

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ sinh học; sinh học, kỹ thuật sinh học, hóa lý....
- Từ 01 năm kinh nghiệm sales trở lên,
- Đã từng làm QC nhà máy Dược hoặc từng làm kỹ thuật viên ở các trung tâm kiểm kiệm là một lợi thế.
- Kỹ năng cần thiết: kỹ năng giao tiếp, năng động, không ngại đi gặp khách hàng ở nhà máy, tiếng anh giao tiếp, sử dụng thành thạo tin học văn phòng...

Quyền Lợi

- Lương từ 10-20tr/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH

Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Sô 13 Lô 1G, KDT Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

