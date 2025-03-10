Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ PHÂN PHỐI TMG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ PHÂN PHỐI TMG
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thương mại tổng hợp.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Thuyết phục khách hàng và chốt đơn hàng.
Lập kế hoạch và báo cáo doanh số bán hàng hàng ngày/tuần/tháng.
Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật vào hệ thống.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Đạt được chỉ tiêu doanh số được giao.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Chịu được áp lực công việc cao.
Trung thực, nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng sử dụng các phần mềm quản lý khách hàng (CRM) là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ PHÂN PHỐI TMG Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng doanh số hấp dẫn.
Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến cao.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.
Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.
