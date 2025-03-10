Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Dịch vụ địa ốc Hà Nội Starland làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Dịch vụ địa ốc Hà Nội Starland
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Khương Đình,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Cập nhật, Cung cấp thông tin về sản phẩm, dự án cho nhân viên kinh doanh
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong quá trình liên hệ làm việc với đầu chủ, thương lượng, đàm phán
Những công việc khác theo yêu cầu của công ty
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các sàn bất động sản là một lợi thế
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Giao tiếp tốt , nhanh nhẹn, xử lý tình huống khéo léo
Chịu được áp lực công việc
Chấp nhận hỗ trợ công việc online ngoài giờ hành chính
Từ 22 -35 tuổi
Tại Công ty CP Dịch vụ địa ốc Hà Nội Starland Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10-20tr/tháng
Làm việc trong môi trường năng động, được học hỏi nhiều kỹ năng
Các chế độ khách theo quy định chung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dịch vụ địa ốc Hà Nội Starland
