Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Dịch vụ địa ốc Hà Nội Starland làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Cập nhật, Cung cấp thông tin về sản phẩm, dự án cho nhân viên kinh doanh

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong quá trình liên hệ làm việc với đầu chủ, thương lượng, đàm phán

Những công việc khác theo yêu cầu của công ty

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các sàn bất động sản là một lợi thế

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Giao tiếp tốt , nhanh nhẹn, xử lý tình huống khéo léo

Chịu được áp lực công việc

Chấp nhận hỗ trợ công việc online ngoài giờ hành chính

Từ 22 -35 tuổi

Tại Công ty CP Dịch vụ địa ốc Hà Nội Starland Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10-20tr/tháng

Làm việc trong môi trường năng động, được học hỏi nhiều kỹ năng

Các chế độ khách theo quy định chung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dịch vụ địa ốc Hà Nội Starland

