Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN GIA
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN GIA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN GIA

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 188 Nguyễn Xiển,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.
Liên hệ, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ/sản phẩm của công ty.
Thực hiện báo giá, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi tiến độ thực hiện dự án và giải quyết các vấn đề phát sinh.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh doanh, xây dựng, kiến trúc hoặc các ngành nghề liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ làm việc tích cực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 5 - 8tr + % hoa hồng
Thưởng lương tháng thứ 13
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN GIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VP: 188 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

