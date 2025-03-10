Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG GÓI XANH PACKUNI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4 Tòa nhà HUD3 Tower, Số 121 - 123 đường Tô Hiệu, phường Quang Trung,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Sản phẩm và đối tượng kinh doanh

- Sản phẩm kinh doanh: Màng chít/màng nhựa pe, màng bọc thực phẩm.

- Đối tượng khách hàng: Các nhà máy, nhà xưởng khu công nghiệp và các nhà phân phối đối với màng chít/màng nhựa pe; Khách hàng kênh GT hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ, trực tiếp triển khai bán hàng thị trường... đối với Màng bọc thực phẩm.

:

• Khảo sát thực tế, nghiên cứu thị trường, tìm kiếm phát triển khách hàng mới.

• Phát triển thị trường và tạo lập các kênh bán hàng (NPP, đại lý).

• Phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại và xây dựng danh sách khách hàng mới.

• Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng, sử dụng sản phẩm, xử lý các vấn đề và khiếu nại từ khách hàng.

• Theo dõi và giải quyết công nợ với khách hàng.

• Báo cáo trực tiếp với quản lý về tình hình bán hàng và đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề.

• Tham gia phát triển sản phẩm mới cho Công ty.

• Địa điểm làm việc: tại trụ sở Hà Nội và Nhà máy sản xuất

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi từ 23 – 35

- Trình độ: ưu tiên từ tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;

- Kinh nghiệm SALES: Có kinh nghiệm sale thị trường B2B là một lợi thế

- Kỹ năng:

+ Lái xe ô tô – bằng B2 (Bắt buộc*);

+ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý vấn đề nhanh chóng, hiệu quả;

+ Chăm chỉ, trung thực, kiên trì, chịu được áp lực công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG GÓI XANH PACKUNI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10 - 20 triệu (có thể cao hơn theo năng lực)

- Lương cứng theo năng lực: từ 6,5 - 10 triệu + KPIs + Phụ cấp xăng xe, điện thoại, công tác + %KPIs

Khuyến khích ứng viên tự tin thỏa thuận mức lương theo năng lực và thống nhất khi phỏng vấn.

- Tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước;

- Được đào tạo bàn bản về kiến thức sản phẩm, kỹ năng chuyên môn liên quan;

- Quy chế lương thưởng rõ ràng, lộ trình thăng tiến cụ thể;

- Chế độ: Nghỉ phép, nghỉ Lễ tết, sinh nhật, du lịch công ty...;

- Được đào tạo kỹ năng cần thiết để phát triển công việc;

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cạnh tranh lành mạnh có văn hóa doanh nghiệp hướng tới sự đoàn kết, gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG GÓI XANH PACKUNI

