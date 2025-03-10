Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LIANCHENG INDUSTRIAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LIANCHENG INDUSTRIAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH LIANCHENG INDUSTRIAL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH LIANCHENG INDUSTRIAL VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH LIANCHENG INDUSTRIAL VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 69 Tố Hữu, 37 Galaxy Số 3, Vạn Phúc Hà Đông, Hà Nội., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Mở rộng thương hiệu bảo hộ lao động tại thị trường Việt Nam
Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng tiêu dùng và cạnh tranh để đề xuất kế hoạch kinh doanh hiệu quả.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác, nhà phân phối.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số.
Quản lý tồn kho, đảm bảo hàng hóa luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường.
Theo dõi và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.
Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh và tối ưu hóa chi phí.
Thực hiện các báo cáo và công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực bán lẻ hoặc kinh doanh hàng bảo hộ lao động và các ngành liên quan
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Kỹ năng tiếng trung nghe nói đọc viết
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY TNHH LIANCHENG INDUSTRIAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10.000.000-20.000.000
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Có cơ hội làm việc trực tiếp với sếp người Trung Quốc
Môi trường làm việc thoải mái
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIANCHENG INDUSTRIAL VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LIANCHENG INDUSTRIAL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH LIANCHENG INDUSTRIAL VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

