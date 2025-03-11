Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH IS Korea Rental Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 10, Tòa văn phòng Nam Cường, Km4 đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Trình bày, quảng bá và bán sản phẩm - dịch vụ của Công ty

Lên kế hoạch kinh doanh,kế hoạch chăm sóc khách hàng, kế hoạch phát triển thị trường, phát triển tệp khách hàng của Công ty.

Phân tích nhu cầu của khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thiết lập, phát triển và duy trì các mối quan hệ với khách hàng.

Triển khai, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng. Xúc tiến giải quyết khiếu nại của khách hàng để thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng.

Đạt được các mục tiêu và kết quả bán hàng theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Phối hợp triển khai các chương trình Marketing, xúc tiến đẩy mạnh doanh thu bán hàng.

Đề xuất phương án cải thiện quy trình, chiến lược bán hàng. Điều phối, kết hợp với các bộ phận, cá nhân liên quan khi triển khai các đơn hàng, hợp đồng, dự án.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales B2B từ 1 năm trở lên, đặc biệt là các ứng viên đã làm tronglĩnh vực Công nghệ thông tin, Giải pháp, Phần mềm, Giáo dục và bán hàng máy móc thiết bị điện tử,công nghiệp.

- Tiếng Anh giao tiếp được

- Yêu cầu CHĂM CHỈ, HAM HỌC HỎI

- Kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt bát trong gặp gỡ và giao tiếp với khách hàng

- Có định hướng gắn bó lâu dài với công ty

- Có đam mê kinh doanh, có khả năng nắm bắt nhanh thị trường

Tại Công ty TNHH IS Korea Rental Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc: 2 tháng

Độ tuổi: 22 - 40

Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00

Ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ nhật

Lương: 10 Tr - 20 Tr VND

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH IS Korea Rental Vina

