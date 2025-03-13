Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH TOKYOGATE - AUTHENTIC STORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 17/61 phố Hoàng Cầu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn, bán hàng các sản phẩm hàng hiệu chính hãng

Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ sau bán hàng

Đảm bảo trưng bày sản phẩm gọn gàng, đẹp mắt

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ - Độ tuổi từ 19 - 23

Yêu thích thời trang cao cấp, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, gọn gàng, chỉn chu.

Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại HỘ KINH DOANH TOKYOGATE - AUTHENTIC STORE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm: 8.300.000 VNĐ/tháng

Thu nhập trung bình 10 - 16 triệu/tháng, chỉ cần bạn làm việc có trách nhiệm!

Những ngày làm việc dịp Lễ, Tết được x2 lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TOKYOGATE - AUTHENTIC STORE

