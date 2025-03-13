Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH TOKYOGATE - AUTHENTIC STORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

HỘ KINH DOANH TOKYOGATE - AUTHENTIC STORE
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH TOKYOGATE - AUTHENTIC STORE

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 17/61 phố Hoàng Cầu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn, bán hàng các sản phẩm hàng hiệu chính hãng
Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ sau bán hàng
Đảm bảo trưng bày sản phẩm gọn gàng, đẹp mắt

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ - Độ tuổi từ 19 - 23
Yêu thích thời trang cao cấp, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, gọn gàng, chỉn chu.
Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại HỘ KINH DOANH TOKYOGATE - AUTHENTIC STORE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm: 8.300.000 VNĐ/tháng
Thu nhập trung bình 10 - 16 triệu/tháng, chỉ cần bạn làm việc có trách nhiệm!
Những ngày làm việc dịp Lễ, Tết được x2 lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TOKYOGATE - AUTHENTIC STORE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 17/61 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

