Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 26 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giới thiệu các tính năng chính của từng loại xe có trong showroom.

Trả lời các câu hỏi của khách hàng về giá cả, tính năng, bảo dưỡng xe,...

Giải thích mức giá và giúp khách hàng lựa chọn loại xe phù hợp nhất với tình hình tài chính cá nhân.

Đánh giá nhu cầu sử dụng của khách hàng và tư vấn chọn loại xe.

Đàm phán và chốt mức giá thanh toán cuối cùng với khách hàng.

Giới thiệu các gói hỗ trợ tài chính với khách hàng để giảm bớt gánh nặng tài chính cho họ và tăng thêm sự tin cậy.

Chốt hợp đồng và các thủ tục mua bán khác.

Giao xe cho khách hàng sau khi các thủ tục đã được hoàn tất.

Thường xuyên gọi điện hỏi thăm khách hàng để đảm bảo xe vận hành ổn định và có thể xử lý các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng cơ sở dữ liệu khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi chào hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 22 sức khỏe tốt, ngoại hình khá. Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên nghành Kinh doanh, Tài chính,Marketing, Kỹ thuật ô tô,…

Có kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, đam mê kinh doanh.

Hiểu biết và đam mê ô tô và có bằng B2 là một lợi thế.

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm tư vấn bán hàng ô tô

Tại Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập: 10-20 triệu (lương cứng + thưởng)

· Có chế độ Bảo hiểm Xã hội, BHYT

· Lương tháng 13 theo quy định

· Hoạt động Team-Building và các hoạt động hàng tuần, hàng tháng..

· Môi trường: xây dựng trên giá trị Tin Cậy - Tận Tâm - Thân Thiện. Đồng nghiệp trẻ, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin