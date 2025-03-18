Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 266 Đội Cấn, Ba Đình
- Toà nhà Thanh Dung, 179 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Chăm sóc và hỗ trợ các đại lý hiện tại để tăng sản lượng bán vé khu vui chơi
Tìm kiếm, mở rộng các kênh bán tiềm năng, mở rộng đối tác mua vé Khu vui chơi (B2B)
Đào tạo, hỗ trợ đối tác sử dụng hệ thống xuất vé điện tử, hệ thống quản lý nạp tiền, top up
Liên hệ, làm việc với các Khu vui chơi để kí hợp đồng bán vé
Cài đặt giá bán cho từng Khu vui chơi, từng đại lý
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích công việc bán hàng bằng hệ thống, công nghệ mới, online
Yêu thích gặp gỡ, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác mới
Đam mê học và ứng dụng hệ thống công nghệ mới, cải tiến hệ thống, tối ưu hệ thống để tăng hiệu suất bán hàng
Có khả năng đào tạo và thuyết trình dễ hiểu, biến những vấn đề phức tạp trở thành đơn giản
Chính trực, có tư duy logic, tư duy hệ thống, thái độ tích cực
Đã có kinh nghiệm về bán vé khu vui chơi hoặc bán tour du lịch, bán vé máy bay là một lợi thế
Có kinh nghiệm đã từng làm việc với các hệ thống công nghệ, có kiến thức công nghệ là một lợi thế
Yêu thích gặp gỡ, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác mới
Đam mê học và ứng dụng hệ thống công nghệ mới, cải tiến hệ thống, tối ưu hệ thống để tăng hiệu suất bán hàng
Có khả năng đào tạo và thuyết trình dễ hiểu, biến những vấn đề phức tạp trở thành đơn giản
Chính trực, có tư duy logic, tư duy hệ thống, thái độ tích cực
Đã có kinh nghiệm về bán vé khu vui chơi hoặc bán tour du lịch, bán vé máy bay là một lợi thế
Có kinh nghiệm đã từng làm việc với các hệ thống công nghệ, có kiến thức công nghệ là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: từ 10M – 20M
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật.
Thưởng cuối năm, thưởng dự án, thưởng nóng, cổ phiếu Esop
Nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động
Xét tăng lương 1 năm/lần hoặc theo kết quả công việc
Khám sức khoẻ định kỳ tại bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật.
Thưởng cuối năm, thưởng dự án, thưởng nóng, cổ phiếu Esop
Nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động
Xét tăng lương 1 năm/lần hoặc theo kết quả công việc
Khám sức khoẻ định kỳ tại bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI