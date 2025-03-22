Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất Quạt công nghiệp TH Vinasun làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà The Nice Số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Kiểm tra thông tin dự án chính xác và gửi báo giá cho khách hàng(báo giá đã được duyệt).

- Triển khai các công tác chuẩn bị hồ sơ thầu theo yêu cầu của Khách hàng;

- Lập hồ sơ khách hàng chi tiết, đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng (cá nhân, tổ chức, tiêu dùng, đối tác doanh nghiệp v.v…), tiếp cận, duy trì quan hệ sâu sát, hiệu quả với các khách hàng, đối tác chiến lươc;

- Đảm bảo doanh số tối thiểu theo quy định của công ty;

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kinh doanh, marketing….

- Ưu tiên am hiểu thị trường cung ứng, các thị trường tiềm năng của sản phẩm

- 01 năm trở lên ở vị trí tương đương.

- Được đào tạo kiến thức chuyên môn khi vào làm

- Giao tiếp, đàm phán tốt; nhạy bén với thị trường Bất động sản.

- Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch chăm sóc KH trước, trong và sau bán hàng

Tại Công ty TNHH Sản xuất Quạt công nghiệp TH Vinasun Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập: Bao gồm Lương cơ bản (10 – 20tr theo năng lực trao đổi chi tiết hơn khi phỏng vấn) + % Doanh Số

- Môi trường làm việc thoải mái, văn phòng sạch đẹp, đồng nghiệp vui vẻ.

- Nghỉ lễ theo lịch của nhà nước có hưởng lương: Lễ Tết, 10/3, 30/4 – 1/5, 2/9….

- Chế độ BHXH, BHYT, Nghỉ phép đầy đủ theo luật lao động.

- Được cấp thiết bị làm việc: Máy tính, VPP…

- Lương tháng 13, team buiding, du lịch, quà sinh nhật… cùng các phúc lợi hấp dẫn khác.

- Cơ hội thăng tiến cao lên làm leader, trưởng phòng … học tập phát triển thêm nhiều kiến thức chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất Quạt công nghiệp TH Vinasun

