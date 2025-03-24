Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 96 – 98 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân
- Miền Bắc, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
• Chăm sóc, mở mới các cửa hàng nhà phân phối, đại lý điện nước, vật liệu xây dựng
• Đi thị trường để chào bán, giới thiệu sản phẩm thiết bị điện: ổ cắm, công tắc, cầu dao, áp tô mát, đèn, dây&cáp điện.
• Thông báo và triển khai khai Chính sách bán hàng, Chương trình khuyến mãi tới khách hàng
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ứng viên nam, Tốt nghiệp từ Trung cấp
• Là người dân địa phương tại các tỉnh, thành KIP tuyển dụng
• Ưu tiên có tệp khách hàng điện nước, vật liệu xây dựng,....
• Có phương tiện đi lại và smartphone kết nối mạng phục vụ chấm công, lên đơn hàng.
Tại Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cứng + % Doanh số + Phụ cấp.
• Thưởng doanh số hấp dẫn: thu nhập trung bình 10.000.000 - 20.000.000đ/ tháng
• Hỗ trợ đầy đủ công tác phí như: tiền xăng xe và phòng nghỉ
• Được đào tạo nâng cao năng lực, thăng tiến lên các vị trí giám sát, quản lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
