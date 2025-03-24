Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 96 – 98 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân - Miền Bắc, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Chăm sóc, mở mới các cửa hàng nhà phân phối, đại lý điện nước, vật liệu xây dựng

• Đi thị trường để chào bán, giới thiệu sản phẩm thiết bị điện: ổ cắm, công tắc, cầu dao, áp tô mát, đèn, dây&cáp điện.

• Thông báo và triển khai khai Chính sách bán hàng, Chương trình khuyến mãi tới khách hàng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên nam, Tốt nghiệp từ Trung cấp

• Là người dân địa phương tại các tỉnh, thành KIP tuyển dụng

• Ưu tiên có tệp khách hàng điện nước, vật liệu xây dựng,....

• Có phương tiện đi lại và smartphone kết nối mạng phục vụ chấm công, lên đơn hàng.

Tại Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng + % Doanh số + Phụ cấp.

• Thưởng doanh số hấp dẫn: thu nhập trung bình 10.000.000 - 20.000.000đ/ tháng

• Hỗ trợ đầy đủ công tác phí như: tiền xăng xe và phòng nghỉ

• Được đào tạo nâng cao năng lực, thăng tiến lên các vị trí giám sát, quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

