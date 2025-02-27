Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 156A, Đ.Lê Thị Riêng, P.Thới An, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Duy trì đối tác hiện có, thiết lập mối quan hệ với những đối tác mới.

Lập kế hoạch công việc tuần, tháng. Thực hiện theo kế hoạch và KPIs được giao.

Hiểu rõ các sản phẩm của Công ty, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng.

Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng để xử lý thông tin và báo cáo.

Chăm sóc khách hàng.

Đề xuất các chương trình thúc đẩy kinh doanh phù hợp.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Giới tính: Nam

Tuổi: 25 - 40T

Có kinh nghiệm bán hàng phụ tùng xe máy là một lợi thế.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8 -17h từ thứ 2 đến hết thứ 7

Thu nhập: 10 - 25 triệu/tháng

Được đóng BHXH sau 03 tháng làm NV chính thức.

Tham gia team building hàng năm của công ty

Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.