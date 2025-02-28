Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quyết Thắng Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Quyết Thắng Bình Dương
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 300 vườn lài an phú đông quận 12,Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tìm kiếm, tư vấn và phát triển tiềm năng khách hàng
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng
Chăm sóc khách hàng hiện tại và duy trì mối quan hệ với khách hàng mới
Đánh giá, ký kết hợp nhất, theo dõi đơn hàng
Báo cáo công việc định kỳ cho cấp trên
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, độ tuổi từ 20 - 35
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng là một lợi thế (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Kỹ năng giao tiếp tiếp, đàm phán, xử lý tình huống
Chăm chỉ, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Đấu học hỏi, chịu được áp dụng doanh thu
Tại Công Ty TNHH Quyết Thắng Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quyết Thắng Bình Dương
