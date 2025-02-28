Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quyết Thắng Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 300 vườn lài an phú đông quận 12,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn và phát triển tiềm năng khách hàng

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng

Chăm sóc khách hàng hiện tại và duy trì mối quan hệ với khách hàng mới

Đánh giá, ký kết hợp nhất, theo dõi đơn hàng

Báo cáo công việc định kỳ cho cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 20 - 35

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng là một lợi thế (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Kỹ năng giao tiếp tiếp, đàm phán, xử lý tình huống

Chăm chỉ, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Đấu học hỏi, chịu được áp dụng doanh thu

Tại Công Ty TNHH Quyết Thắng Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng tuyển ngay: Gửi CV về [Email tuyển dụng] hoặc liên hệ [SĐT liên hệ] (Zalo/Call)

Cơ hội việc làm hấp dẫn – Đừng bỏ lỡ!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quyết Thắng Bình Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin