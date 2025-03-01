Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 32 Thân Nhân Trung, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Triển khai mở rộng mạng lưới Nhượng quyền thương hiệu chuyển phát nhanh lớn nhất Việt Nam, thông qua các hoạt động:

⮚ Tư vấn trực tiếp tại công ty, tương tác với các đối tác tiềm năng thông qua các nền tảng online và điện thoại;

⮚ Hướng dẫn, hỗ trợ đối tác thực hiện các thủ tục hợp tác Nhượng quyền thương hiệu; ⮚ Hỗ trợ thực hiện các hoạt động Marketing, Truyền thông về mô hình Nhượng quyền; ⮚ Hỗ trợ tổ chức các buổi đào tạo, chuyển giao mô hình Nhượng quyền;

⮚ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng và BGĐ;

⮚ Thời gian làm việc: 08h00 – 17h30, Thứ 2 – Thứ 7 hàng tuần.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

⮚ Có kinh nghiệm làm việc ở mảng tư vấn/kinh doanh từ 02 – 05 năm; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giao hàng, chuyển phát nhanh, nhượng quyền kinh doanh.

⮚ Kỹ năng giao tiếp tốt;

⮚ Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt;

⮚ Trung thực, kiên trì, chủ động trong công việc;

⮚ Giọng nói dễ nghe, linh hoạt, có kỹ năng đàm phán tốt;

⮚ Thành thạo tin học văn phòng;

⮚ Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

⮚ Lương cơ bản 10 triệu – 20 triệu + thưởng KPIs công việc;

⮚ Được đào tạo bài bản về triển khai Nhượng quyền thương hiệu;

⮚ Được trao quyền tự do phát huy khả năng sáng tạo, hoàn thiện bản thân; ⮚ Chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước;

⮚ Cơ hội thăng tiến rộng mở, đảm nhiệm những vị trí quan trọng của Bộ phận/Công ty - Tham gia chuyển du lịch, dã ngoại hàng năm;

⮚ Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, sáng tạo;

⮚ Được hỗ trợ học tập nhiều kỹ năng phục vụ cho công việc;

⮚ Được tham gia xây dựng và thực hiện những ý tưởng, dự án mới của công ty;

⮚ Được tương tác với nhiều khách hàng, giúp nâng cao khả năng giao tiếp, mở rộng mối quan hệ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin