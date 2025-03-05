Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DTV MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 136 Nguyễn Hoàng, P. An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Quản lý tốt timeline của dự án;

Nắm rõ các tiến độ của các team;

Tìm kiếm, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng mới;

Quản lý kỳ vọng của khách hàng, tiến trình và thanh toán các dự án đã và đang thực hiện; phối hợp với nhóm nội bộ sáng tạo để cung cấp thông tin chi tiết về khách hàng và đảm bảo chất lượng của dự án;

Phối hợp với Đội Marketing về các hoạt động cần thiết để giúp cải thiện phương pháp tiếp thị (báo cáo khách hàng, nghiên cứu, phân tích thông tin chi tiết);

Phân tích dữ liệu và lập kế hoạch báo cáo choQuản Lý.

Tốt nghiệp: Cao đẳng/ Đại học, ưu tiên các ngành về Marketing, Kinh tế

Kinh nghiệm từ 1 năm làm Account hoặc các vai trò tương tự

Kỹ năng giao tiếp tốt, có sở thích về giao tiếp

Định hướng chi tiết và kỹ năng tổ chức tốt

Tư duy cởi mở, luôn mong muốn hướng tới kết quả tốt giữa khách hàng với nhóm nội bộ và có tinh thần cầu tiến trong công việc.

Linh hoạt trong công việc, tích cực trong các hoạt động của nhóm

Cẩn thận, chịu khó, năng động, nhiệt huyết và sẵn sàng đảm nhiệm công việc được phân công

Tổng thu nhập: 10.000.000 VND-20.000.000 VND/Tháng.

Trong đó bao gồm:

Lương cơ bản: 10.000.000 VNĐ

Thưởng KPI đạt hiệu quả công việc

Tham gia các hoạt động Lễ, Tết, YEP,...

Được đào tạo chương trình nhân tài của công ty

Đánh giá tăng lương theo năng lực hoặc định kỳ hàng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp - năng động - thân thiện

Công ty về dịch vụ cưới hàng đầu Việt Nam..

Thời gian làm việc: T2 - T7 (09h00 - 18h00), Off chủ nhật hàng tuần.

