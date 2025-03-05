Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DTV MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DTV MEDIA
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DTV MEDIA

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 136 Nguyễn Hoàng, P. An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản lý tốt timeline của dự án;
Nắm rõ các tiến độ của các team;
Tìm kiếm, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng mới;
Quản lý kỳ vọng của khách hàng, tiến trình và thanh toán các dự án đã và đang thực hiện; phối hợp với nhóm nội bộ sáng tạo để cung cấp thông tin chi tiết về khách hàng và đảm bảo chất lượng của dự án;
Phối hợp với Đội Marketing về các hoạt động cần thiết để giúp cải thiện phương pháp tiếp thị (báo cáo khách hàng, nghiên cứu, phân tích thông tin chi tiết);
Phân tích dữ liệu và lập kế hoạch báo cáo choQuản Lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Cao đẳng/ Đại học, ưu tiên các ngành về Marketing, Kinh tế
Kinh nghiệm từ 1 năm làm Account hoặc các vai trò tương tự
Kỹ năng giao tiếp tốt, có sở thích về giao tiếp
Định hướng chi tiết và kỹ năng tổ chức tốt
Tư duy cởi mở, luôn mong muốn hướng tới kết quả tốt giữa khách hàng với nhóm nội bộ và có tinh thần cầu tiến trong công việc.
Linh hoạt trong công việc, tích cực trong các hoạt động của nhóm
Cẩn thận, chịu khó, năng động, nhiệt huyết và sẵn sàng đảm nhiệm công việc được phân công

Tại CÔNG TY TNHH DTV MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 10.000.000 VND-20.000.000 VND/Tháng.
Trong đó bao gồm:
Lương cơ bản: 10.000.000 VNĐ
Thưởng KPI đạt hiệu quả công việc
Tham gia các hoạt động Lễ, Tết, YEP,...
Được đào tạo chương trình nhân tài của công ty
Đánh giá tăng lương theo năng lực hoặc định kỳ hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp - năng động - thân thiện
Công ty về dịch vụ cưới hàng đầu Việt Nam..
Thời gian làm việc: T2 - T7 (09h00 - 18h00), Off chủ nhật hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DTV MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DTV MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 157/13/5 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

