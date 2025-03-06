Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tích Hợp Mạng Viễn Thông Tia Sáng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 753/42 Tỉnh Lộ 10 - P. Bình trị Đông B - Q. Bình Tân,Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Khai thác nguồn khách hàng tiềm năng công ty và mở rộng thêm

- Làm báo giá, đàm phán và chốt đơn hàng với khách

- Quản lý Facebook công ty và cập nhật đăng tin giới thiệu sản phẩm, dịch vụ

- Tư vấn sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng (Đại lý và người sử dụng)

- Xây dựng mối quan hệ với các đại lý, khách hàng hiện tại và các khách hàng tiềm năng.

- Công việc cụ thể được mô tả rõ hơn trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Quản lý dữ liệu khách hàng công ty giao và khai thác mở rộng

- Báo cáo định kỳ công việc hàng tuần, tháng

- Có đam mê kinh doanh và kỹ năng đàm phán tốt

- Sản phẩm kinh doanh: Thiết bị camera trực tuyến, webcam, âm thanh, màn hình tương tác, màn hình LED, thiết bị viễn thông (phụ trách theo nhóm sản phẩm)

Tại Công Ty TNHH Tích Hợp Mạng Viễn Thông Tia Sáng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + thưởng % doanh số hàng tháng, quý, năm

- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Lễ Tết

- Được làm việc môi trường hiện đại, phòng máy lạnh, có khu pantry cafe riêng ...

- Được đào tạo kiến thức sản phẩm và kỹ năng tư vấn bán hàng trong thời gian thử việc bởi kỹ sư Tia Sáng và kỹ sư Hãng sản xuất

- BHXH, BHYT và được hưởng tất cả các chế độ chính sách chung của công ty

- Du lịch, team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tích Hợp Mạng Viễn Thông Tia Sáng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin