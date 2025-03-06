Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Eagle Ceramics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Eagle Ceramics
- Hồ Chí Minh:
- Showroom 3
- 265
- 267 Tô Hiến Thành,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tư vấn các công trình /dự án nội thất, xây dựng phù hợp với nhu cầu Khách hàng.
Tư vấn khách hàng và chào bán gạch ốp lát cũng như giải pháp của công ty vào các dự án xây dựng dân dụng & công nghiệp nhằm đạt chỉ tiêu kinh doanh hiệu quả và bền vững.
Tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng mới tiềm năng.
Thực hiện các hoạt động chăm sóc/tư vấn sản phẩm cho khách hàng
Tư vấn sản phẩm cho khách hàng tại showroom
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn tại showroom
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành Vật Liệu Xây Dựng
ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được trainning
Kỹ năng Giao tiếp tốt, kỹ năng chốt sale và thuyết phục khách hàng tốt.
Tại Công Ty TNHH Eagle Ceramics Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình từ 10 - 20 triệu/tháng (không giới hạn theo năng lực)
Phụ cấp cơm trưa
Bảo hiểm sức khỏe (dành cho nhân viên gắn bó > 6 tháng)
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, nhiều hoạt động tập thể.
Được tham gia BHXH, BHYT... và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.
Thời gian chủ động, không gò bó
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Eagle Ceramics
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
