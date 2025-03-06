Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Eagle Ceramics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Showroom 3 - 265 - 267 Tô Hiến Thành,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn các công trình /dự án nội thất, xây dựng phù hợp với nhu cầu Khách hàng.

Tư vấn khách hàng và chào bán gạch ốp lát cũng như giải pháp của công ty vào các dự án xây dựng dân dụng & công nghiệp nhằm đạt chỉ tiêu kinh doanh hiệu quả và bền vững.

Tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng mới tiềm năng.

Thực hiện các hoạt động chăm sóc/tư vấn sản phẩm cho khách hàng

Tư vấn sản phẩm cho khách hàng tại showroom

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn tại showroom

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam hoặc nữ, có sức khỏe tốt, tuổi từ 20 – 40t

Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành Vật Liệu Xây Dựng

ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được trainning

Kỹ năng Giao tiếp tốt, kỹ năng chốt sale và thuyết phục khách hàng tốt.

Tại Công Ty TNHH Eagle Ceramics Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thoả thuận theo năng lực + hoa hồng + thưởng

Thu nhập trung bình từ 10 - 20 triệu/tháng (không giới hạn theo năng lực)

Phụ cấp cơm trưa

Bảo hiểm sức khỏe (dành cho nhân viên gắn bó > 6 tháng)

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, nhiều hoạt động tập thể.

Được tham gia BHXH, BHYT... và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.

Thời gian chủ động, không gò bó

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Eagle Ceramics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin