Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Toà nhà Golden Plaza Residence, 465 Đường Hồng Bàng, phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Gọi, tư vấn tái vay cho KH cũ qua điện thoại. ( KÊNH TOP UP - XSELL )
Đảm bảo số lượng cuộc gọi hàng ngày
Liên lạc với khách hàng theo nguồn data đã có sẵn(Được hỗ trợ data), hoặc theo data tự có
(Được hỗ trợ data)
Báo cáo và cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống
Phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng tốt nhất

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên
Không nợ xấu
Biết sử dụng vi tính văn phòng ( MS word , excel,..) internet, Skype,..
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính là một lợi thế, đặc biệt là kinh nghiệm về khoản vay tín chấp cá nhân.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Độ tuổi : 18 trở lên; giọng nói rõ ràng dễ nghe
Trung thực, chịu khó, kiên trì, năng động
Chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn ( LCB + HH không giới hạn từ 12 - 35 triệu )
Làm việc tại văn phòng từ T2 - T7 ( off CN )
Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…)
Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty + Thưởng kinh doanh cuối năm
Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A tòa Tháp Tây, tòa nhà Lotte Center, số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ số 01 Song Hành - Tòa Nhà Cantavil -Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

