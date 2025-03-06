Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toà nhà Golden Plaza Residence, 465 Đường Hồng Bàng, phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh, Quận 5

Mô Tả Công Việc

Gọi, tư vấn tái vay cho KH cũ qua điện thoại. ( KÊNH TOP UP - XSELL )

Đảm bảo số lượng cuộc gọi hàng ngày

Liên lạc với khách hàng theo nguồn data đã có sẵn(Được hỗ trợ data), hoặc theo data tự có

Báo cáo và cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống

Phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng tốt nhất

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp THPT trở lên

Không nợ xấu

Biết sử dụng vi tính văn phòng ( MS word , excel,..) internet, Skype,..

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính là một lợi thế, đặc biệt là kinh nghiệm về khoản vay tín chấp cá nhân.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Độ tuổi : 18 trở lên; giọng nói rõ ràng dễ nghe

Trung thực, chịu khó, kiên trì, năng động

Chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm

Quyền Lợi

Lương thưởng hấp dẫn ( LCB + HH không giới hạn từ 12 - 35 triệu )

Làm việc tại văn phòng từ T2 - T7 ( off CN )

Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…)

Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty + Thưởng kinh doanh cuối năm

Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển

