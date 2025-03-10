Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh KC Fruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hộ Kinh Doanh KC Fruit
- Hồ Chí Minh:
- 6C Phan Bội Châu
- P2,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tiếp Thị Mặt Hàng Trái Cây Nhập Khẩu
Cập nhật thông tin hàng hoá và thị trường
Tìm khách hàng tiềm năng, mở rộng thị phần
Tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng
Báo Giá,Chốt Đơn, Theo Dõi Đơn Hàng
Phối Hợp Bộ Phận Kho Chuẩn Bị Hàng Hoá
Nhắc Nhở Khách Hàng Thanh Toán Tiền Hàng Và Công Nợ
Chăm Sóc Khách Hàng,xử xý các yêu cầu và khiếu nại nếu có
Xây dựng kế hoạch kinh doanh và báo cáo kết quả công việc định kỳ
Biết sử dụng phần mềm kiot việt.
Nhập xuất phiếu giao hàng trên phần mềm kiot việt.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệp 2 năm
Đam mê kinh doanh, giao tiếp hiệu quả,ứng xử linh hoạt
Sức khoẻ tốt, nhanh nhẹn,trung thực,chịu khó
Không quản ngại làm việc ngoài giờ
Có Khả Năng Livestream tốt là lợi thế.
Tại Hộ Kinh Doanh KC Fruit Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc từ 8h00-17h00 (Nghĩ trưa 1 tiếng)
Tháng nghĩ 4 ngày
Thưởng Dịp Lễ Tết, Lương Tháng 13...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh KC Fruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI