Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh KC Fruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tiếp Thị Mặt Hàng Trái Cây Nhập Khẩu

Cập nhật thông tin hàng hoá và thị trường

Tìm khách hàng tiềm năng, mở rộng thị phần

Tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng

Báo Giá,Chốt Đơn, Theo Dõi Đơn Hàng

Phối Hợp Bộ Phận Kho Chuẩn Bị Hàng Hoá

Nhắc Nhở Khách Hàng Thanh Toán Tiền Hàng Và Công Nợ

Chăm Sóc Khách Hàng,xử xý các yêu cầu và khiếu nại nếu có

Xây dựng kế hoạch kinh doanh và báo cáo kết quả công việc định kỳ

Biết sử dụng phần mềm kiot việt.

Nhập xuất phiếu giao hàng trên phần mềm kiot việt.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 25-35

Kinh nghiệp 2 năm

Đam mê kinh doanh, giao tiếp hiệu quả,ứng xử linh hoạt

Sức khoẻ tốt, nhanh nhẹn,trung thực,chịu khó

Không quản ngại làm việc ngoài giờ

Có Khả Năng Livestream tốt là lợi thế.

Tại Hộ Kinh Doanh KC Fruit Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập Tháng Từ 10-20 Triệu (Tùy Năng Lực)

Làm việc từ 8h00-17h00 (Nghĩ trưa 1 tiếng)

Tháng nghĩ 4 ngày

Thưởng Dịp Lễ Tết, Lương Tháng 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh KC Fruit

