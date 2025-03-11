Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tường Thành Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tường Thành Việt
- Hồ Chí Minh:
- Số 10, Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Quản lý kênh bệnh viện, phòng khám
Chịu trách nhiệm vào hàng bệnh viện các sản phẩm của công ty.
Đẩy mạnh doanh số các bệnh viện đang bán và mở thêm bệnh viện, phòng khám mới
Lập kế hoạch, triển khai, giám sát, kiểm tra, đánh giá, báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của kênh ETC
Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với các dược sĩ, bác sĩ,... trên địa bàn phụ trách
Chịu trách nhiệm quản lý sản phẩm, hàng hóa, và thu hồi công nợ.
Thu thập thông tin về sản phẩm, phản hồi của khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ trình dược viên.
Báo cáo công việc theo quy định công ty
Những công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn, có duyên bán hàng và giọng nói dễ nghe.
Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành y, dược trở lên.
Từ 03 năm trở lên vị trí tương đương lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe, Y Dược.
Có kinh nghiệm và khả năng
Trung thực, chăm chỉ, năng động, kỷ luật, không ngại khó.
Có tham vọng vươn lên.
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong vai trò Giám sát, quản lý bán hàng kênh ETC
Thích gặp khách hàng và làm việc ngoài thị trường
Có thể đi công tác.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên nếu có chuyên môn y tế là 1 lợi thế
Đặc biệt có các mối quan hệ tốt với các BS và điều dưỡng BV
Có khả năng giao tiếp tốt. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn sản phẩm cho kênh bệnh viện.
Năng động, trung thực
Có khả năng làm việc độc lập & tinh thần trách nhiệm cao.
Có phương tiện đi lại
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tường Thành Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy chế của Công ty: du lịch hàng năm, tăng lương theo năng lực, KPI, chính sách mua hàng ưu đãi nội bộ, thưởng cuối năm…..
Phụ cấp điện thoại, xăng xe, tiền cơm…
Môi trường thân thiện, cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tường Thành Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
