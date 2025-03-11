Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Demax Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 270A Lý Thường Kiệt, P14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Liên hệ giới thiệu bán hàng và tư vấn sản phẩm Khoá Thông Minh cho các cửa hàng, khách hàng tiềm năng.

- Thực hiện các cuộc gọi, tin nhắn Zalo để bán hàng & giới thiệu sản phẩm Khoá Thông Minh DEMAX.

- Báo cáo kết quả công việc, doanh thu bán hàng cho quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo trước và trong quá trình làm việc

- Nói năng lưu loát, năng động nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Chịu trách nhiệm doanh số, doanh thu bán hàng Tháng / Quý / Năm

Tại Công Ty TNHH Demax Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 – 20 triệu

- Được đào tạo bài bản về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép.

- Du lịch nghỉ mát hàng năm

- Lương tháng 13, thưởng đạt doanh thu...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Demax Vietnam

