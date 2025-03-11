Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Demax Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Demax Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Demax Vietnam
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công Ty TNHH Demax Vietnam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Demax Vietnam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 270A Lý Thường Kiệt, P14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Liên hệ giới thiệu bán hàng và tư vấn sản phẩm Khoá Thông Minh cho các cửa hàng, khách hàng tiềm năng.
- Thực hiện các cuộc gọi, tin nhắn Zalo để bán hàng & giới thiệu sản phẩm Khoá Thông Minh DEMAX.
- Báo cáo kết quả công việc, doanh thu bán hàng cho quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo trước và trong quá trình làm việc
- Nói năng lưu loát, năng động nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Chịu trách nhiệm doanh số, doanh thu bán hàng Tháng / Quý / Năm

Tại Công Ty TNHH Demax Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 – 20 triệu
- Được đào tạo bài bản về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép.
- Du lịch nghỉ mát hàng năm
- Lương tháng 13, thưởng đạt doanh thu...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Demax Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Demax Vietnam

Công Ty TNHH Demax Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: T6 Hồng Lĩnh, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

