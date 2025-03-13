Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 1505

- 1515 Đường 3 tháng 2, Phường 16, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Chăm sóc danh sách đại lý theo data được bàn giao từ Công ty;
Mở rộng thị trường khu vực được bàn giao.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 - 2 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành ô tô;
Có kinh nghiệm phát triển đại lý, kỹ năng thương lượng đàm phán, chăm sóc khách hàng và làm việc nhóm;
Tinh thần làm việc cao, tư duy tích cực;
Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay;
Yêu cầu khác: ưu tiên có bằng lái B2

Tại CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 10.000.000 - trên 20.000.000VND (chưa cộng thưởng doanh số)
Chế độ phúc lợi tốt: Hợp đồng Lao động, BHXH, BHYT
Thưởng doanh số, KPI mỗi tháng, thưởng tháng 13
Trợ cấp cơm tăng ca, trợ cấp gửi xe, hỗ trợ công tác phí
Phụ cấp tiền điện thoại, xăng xe...
Chế độ phép năm, nghỉ lễ, Tết, hiếu hỉ, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO

CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1511-1513 Đường 3 tháng 2, Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

