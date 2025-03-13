Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1505 - 1515 Đường 3 tháng 2, Phường 16, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Chăm sóc danh sách đại lý theo data được bàn giao từ Công ty;

Mở rộng thị trường khu vực được bàn giao.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 - 2 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành ô tô;

Có kinh nghiệm phát triển đại lý, kỹ năng thương lượng đàm phán, chăm sóc khách hàng và làm việc nhóm;

Tinh thần làm việc cao, tư duy tích cực;

Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay;

Yêu cầu khác: ưu tiên có bằng lái B2

Tại CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 10.000.000 - trên 20.000.000VND (chưa cộng thưởng doanh số)

Chế độ phúc lợi tốt: Hợp đồng Lao động, BHXH, BHYT

Thưởng doanh số, KPI mỗi tháng, thưởng tháng 13

Trợ cấp cơm tăng ca, trợ cấp gửi xe, hỗ trợ công tác phí

Phụ cấp tiền điện thoại, xăng xe...

Chế độ phép năm, nghỉ lễ, Tết, hiếu hỉ, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO

