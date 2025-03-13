Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 1505
- 1515 Đường 3 tháng 2, Phường 16, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Chăm sóc danh sách đại lý theo data được bàn giao từ Công ty;
Mở rộng thị trường khu vực được bàn giao.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1 - 2 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành ô tô;
Có kinh nghiệm phát triển đại lý, kỹ năng thương lượng đàm phán, chăm sóc khách hàng và làm việc nhóm;
Tinh thần làm việc cao, tư duy tích cực;
Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay;
Yêu cầu khác: ưu tiên có bằng lái B2
Tại CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: từ 10.000.000 - trên 20.000.000VND (chưa cộng thưởng doanh số)
Chế độ phúc lợi tốt: Hợp đồng Lao động, BHXH, BHYT
Thưởng doanh số, KPI mỗi tháng, thưởng tháng 13
Trợ cấp cơm tăng ca, trợ cấp gửi xe, hỗ trợ công tác phí
Phụ cấp tiền điện thoại, xăng xe...
Chế độ phép năm, nghỉ lễ, Tết, hiếu hỉ, sinh nhật...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO
