Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Môi Trường Cao Gia Quý làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 29/5 Nguyễn Văn Quá, Tân Hưng Thuận, Q12, HCM, Quận 12

• Tìm kiếm, tư vấn và phát triển hệ thống khách hàng mới (gara ô tô, tiệm sửa xe, đại lý, công ty vận tải, công trình, nhà máy…).

• Chăm sóc khách hàng cũ, duy trì và mở rộng doanh số.

• Giới thiệu cho khách hàng về việc thu hồi và tái chế dầu nhớt thải đến khách hàng.

• Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi công nợ.

• Báo cáo công việc hàng ngày/tuần/tháng theo yêu cầu của quản lý.

• Nam/Nữ từ 22 – 35 tuổi, sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn, trình độ văn hóa tối thiểu tốt nghiệp PTTH (12/12).

• Có kinh nghiệm sales/bán hàng, đặc biệt trong ngành dầu nhớt, ắc quy, phụ tùng ô tô – xe máy là lợi thế.

• Tự tin, giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán và thuyết phục khách hàng.

• Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm và muốn phát triển trong ngành kinh doanh.

• Có xe máy và điện thoại cá nhân phục vụ công việc.

Tại Công Ty TNHH Môi Trường Cao Gia Quý Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn từ 10 – 20 triệu/tháng (lương cứng + hoa hồng cao + thưởng nóng theo doanh số).

• Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và phát triển thị trường.

• Cơ hội thăng tiến lên quản lý kinh doanh nếu có năng lực.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình.

• Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, thưởng Lễ – Tết, du lịch hàng năm.

