Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 112 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản lý, đào tạo và dẫn dắt đội nhóm kinh doanh từ 2 - 3 thành viên.

Hỗ trợ nhân viên tư vấn khách hàng, chốt hợp đồng.

Xây dựng chiến lược kinh doanh, thúc đẩy doanh số nhóm.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ lên ban giám đốc.

Tham gia đào tạo, cập nhật kiến thức về sản phẩm và thị trường.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng, ưu tiên ngành tài chính và bảo

Có kỹ năng quản lý, đào tạo và dẫn dắt đội nhóm.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt.

Tư duy chiến lược, chủ động trong công việc, chịu được áp lực.

Có trách nhiệm, tinh thần cầu tiến và mong muốn phát triển sự nghiệp.

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 20 - 30 triệu/tháng (Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng).

Cơ hội thăng tiến: Chỉ sau 6 - 12 tháng có thể lên Trưởng phòng kinh doanh hoặc Giám đốc kinh doanh theo năng lực.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng quản lý, xây dựng đội nhóm.

Chế độ đãi ngộ đầy đủ: BHXH, thưởng tháng, thưởng quý, du lịch, teambuilding.

Môi trường làm việc trẻ trung, hỗ trợ hết mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin