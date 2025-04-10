Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đại Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 2, Toà Nhà PLS Building - Y12 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Triển khai bán hàng các sản phẩm nhựa compound:

- Tìm kiếm, tiếp cận, khai thác khách hàng tại các thị trường mục tiêu;

- Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng;

- Kết hợp với Nhà máy triển khai đơn hàng;

- Chăm sóc khách hàng;

- Báo cáo cập nhật tình hình thị trường:...

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm làm việc: Từ 1 năm trở lên

- Nhiệt huyết, trẻ, năng động, khát khao kiếm tiền

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng quốc tế, khu chế xuất;

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành về Hoá,...

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương cơ bản: 10 - 25 Triệu VNĐ/tháng tùy theo năng lực, thu nhập lên tới 100tr/ tháng

- Team building 2 lần/năm (trong nước và có thể nước ngoài)

- Các chế độ phúc lợi khác của công ty: BHXH, lương tháng 13, thưởng lễ tết, các hoạt động công đoàn, Team building…

Cách Thức Ứng Tuyển

