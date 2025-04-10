Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đại Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đại Á
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 2, Toà Nhà PLS Building
- Y12 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Triển khai bán hàng các sản phẩm nhựa compound:
- Tìm kiếm, tiếp cận, khai thác khách hàng tại các thị trường mục tiêu;
- Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng;
- Kết hợp với Nhà máy triển khai đơn hàng;
- Chăm sóc khách hàng;
- Báo cáo cập nhật tình hình thị trường:...
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Cao đẳng trở lên
- Kinh nghiệm làm việc: Từ 1 năm trở lên
- Nhiệt huyết, trẻ, năng động, khát khao kiếm tiền
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng quốc tế, khu chế xuất;
- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành về Hoá,...
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đại Á Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 10 - 25 Triệu VNĐ/tháng tùy theo năng lực, thu nhập lên tới 100tr/ tháng
- Team building 2 lần/năm (trong nước và có thể nước ngoài)
- Các chế độ phúc lợi khác của công ty: BHXH, lương tháng 13, thưởng lễ tết, các hoạt động công đoàn, Team building…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đại Á
