Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tư vấn cho khách hàng các quy định của nhà nước về lĩnh vực môi trường;

Viết báo cáo chuyên ngành môi trường trình nộp cơ quan nhà nước thẩm định và phê duyệt:

Báo cáo đánh giá tác động môi trường,

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường,

Báo cáo đăng ký môi trường,

Báo cáo vận hành thử nghiệm,

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ,

Báo cáo/đề án khai thác nước mặt,…

Liên hệ, thu thập thông tin dự án để lập các báo cáo chuyên ngành, lập báo giá cho khách hàng;

Tiếp đoàn kiểm tra, bảo vệ báo cáo trước hội đồng thẩm định chuyên môn của cơ quan nhà nước;

Bàn giao, nghiệm thu các sản phẩm với khách hàng;

Lập báo giá, soạn thảo, thương thảo hợp đồng kinh tế;

Thực hiện báo cáo và các công việc khác do quản lý trực tiếp yêu cầu.

Kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương

Học vấn: Tốt nghiệp CĐ/ĐH khối ngành Quản lý môi trường;

Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt;

Trung thực, chịu khó, cẩn thận;

Sức khỏe tốt, có thể đi công tác.

Tại Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng chế độ BHXH, BHYT...; Bảo hiểm 24/24; Bảo hiểm sứ khỏe;

Có cơ hội thăng tiến và lộ trình phát triển rõ ràng;

Chi lương đúng đủ hàng tháng;

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm;

Review lương hàng năm;

Và rất nhiều phúc lợi khác

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Thứ 7 làm việc cách tuần)

