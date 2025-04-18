Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 1/1 Đường số 5, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. HCM, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn cho khách hàng các quy định của nhà nước về lĩnh vực môi trường;
Viết báo cáo chuyên ngành môi trường trình nộp cơ quan nhà nước thẩm định và phê duyệt:
Báo cáo đánh giá tác động môi trường,
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường,
Báo cáo đăng ký môi trường,
Báo cáo vận hành thử nghiệm,
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ,
Báo cáo/đề án khai thác nước mặt,…
Liên hệ, thu thập thông tin dự án để lập các báo cáo chuyên ngành, lập báo giá cho khách hàng;
Tiếp đoàn kiểm tra, bảo vệ báo cáo trước hội đồng thẩm định chuyên môn của cơ quan nhà nước;
Bàn giao, nghiệm thu các sản phẩm với khách hàng;
Lập báo giá, soạn thảo, thương thảo hợp đồng kinh tế;
Thực hiện báo cáo và các công việc khác do quản lý trực tiếp yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương
Học vấn: Tốt nghiệp CĐ/ĐH khối ngành Quản lý môi trường;
Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt;
Trung thực, chịu khó, cẩn thận;
Sức khỏe tốt, có thể đi công tác.

Tại Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng chế độ BHXH, BHYT...; Bảo hiểm 24/24; Bảo hiểm sứ khỏe;
Có cơ hội thăng tiến và lộ trình phát triển rõ ràng;
Chi lương đúng đủ hàng tháng;
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm;
Review lương hàng năm;
Và rất nhiều phúc lợi khác
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Thứ 7 làm việc cách tuần)
Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1/1 Đường số 5 - P.7 - Quận Gò Vấp - TP.HCM

