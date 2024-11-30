Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Hỗ Trợ Công Nghệ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Hỗ Trợ Công Nghệ
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 1/43 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Triển khai bán hàng các sản phẩm chăm sóc, sửa chữa và bảo dưỡng Ô tô của CRC Industries (Mỹ)
Xây dựng hệ thống phân phối là các Đại lý, công ty Thương mại, cửa hàng Kinh doanh cũng như các Gara trên toàn quốc
Chăm sóc khách hàng, tìm hiểu thị trường và phát triển sản phẩm
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê kinh doanh, bán hàng
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, đã có kinh nghiệm bán hàng ít nhất 6 tháng
Có khả năng độc lập làm việc, xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống phân phối sản phẩm
Có hiểu biết về ngành Ô tô, cơ khí
Ưu tiên: Đã làm việc trong ngành sửa chữa Ô tô, cơ khí, có quan hệ với các Gara
Có khả năng viết bài, xây dưng nội dung là một lợi thế
Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Hỗ Trợ Công Nghệ Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty có chế độ thưởng theo Doanh số bán hàng cao.
Thời gian thử việc 2 - 3 tháng được hưởng 85% lương chính thức
Làm việc 5,5 ngày/ tuần
Được đào tạo kiến thức cơ bản, hỗ trợ định hướng ngay từ đầu
Đóng BHYT, BHXH sau khi ký Hợp đồng chính thức
Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Hỗ Trợ Công Nghệ
