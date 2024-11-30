Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Hỗ Trợ Công Nghệ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 1/43 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Triển khai bán hàng các sản phẩm chăm sóc, sửa chữa và bảo dưỡng Ô tô của CRC Industries (Mỹ)

Xây dựng hệ thống phân phối là các Đại lý, công ty Thương mại, cửa hàng Kinh doanh cũng như các Gara trên toàn quốc

Chăm sóc khách hàng, tìm hiểu thị trường và phát triển sản phẩm

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê kinh doanh, bán hàng

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, đã có kinh nghiệm bán hàng ít nhất 6 tháng

Có khả năng độc lập làm việc, xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống phân phối sản phẩm

Có hiểu biết về ngành Ô tô, cơ khí

Ưu tiên: Đã làm việc trong ngành sửa chữa Ô tô, cơ khí, có quan hệ với các Gara

Có khả năng viết bài, xây dưng nội dung là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Hỗ Trợ Công Nghệ Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty có chế độ thưởng theo Doanh số bán hàng cao.

Thời gian thử việc 2 - 3 tháng được hưởng 85% lương chính thức

Làm việc 5,5 ngày/ tuần

Được đào tạo kiến thức cơ bản, hỗ trợ định hướng ngay từ đầu

Đóng BHYT, BHXH sau khi ký Hợp đồng chính thức

Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Hỗ Trợ Công Nghệ

