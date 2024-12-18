Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 19 Ngõ 17 Phường Nghĩa Đô,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Xây dựng và thực hiện các chiến lược phát triển kinh doanh cho các khu vực thị trường có thể tiếp cận.

Tìm kiếm khách hàng mới trong lĩnh vực CNTT, các dự án phát triển phần mềm trong và ngoài nước.

Là đầu mối liên hệ, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và lập kế hoạch đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Hợp tác với bộ phận IT làm proposal, báo giá, xử lý các vấn đề liên quan đến dự án của khách hàng khi có phát sinh

Xử lý công việc liên quan tới chăm sóc khách hàng, hợp đồng dự án, hóa đơn, thanh toán giữa công ty và khách hàng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm và định hướng phát triển nghề nghiệp lĩnh vực bán hàng/tư vấn (Sale Executive/Business Development Executive/Business Consultant/...) và có định hướng phát triển với IT

Ưu tiên nhân sự đã có kinh nghiệm sale/presale/AM ở lĩnh vực Công nghệ Thông tin (bán giải pháp CNTT, bán phần mềm đóng gói, dịch vụ gia công phần mềm). Chưa có kn sẽ được đào tạo.

Có khả năng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

Ưu tiên ứng viên thành thạo 1 trong 2 ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật

Hiểu biết về lĩnh vực phát triển phần mềm, các công nghệ phổ biến và quy trình phát triển phần mềm.

Khả năng xây dựng quản lý data khách hàng, làm proposal

Có khả năng khai thác và nắm bắt yêu cầu của khách hàng, phân tích, xác định giải pháp phù hợp và tư vấn dịch vụ.

Giao tiếp hiệu quả, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, khả năng đàm phán hợp đồng.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực, bao gồm lương cơ bản + % Commission

Cơ chế thăng tiến rõ ràng, review định kỳ, thưởng tháng lương thứ 13 căn cứ theo quy định công ty.

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của luật và quy định của công ty

Tham gia team building và du lịch hàng năm, được tặng quà nhân dịp sinh nhật, trung thu và các ngày lễ (nếu có) theo quy định của công ty.

Gói khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ phép 12 ngày/năm

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động nhiều cơ hội học tập và phát triển bản thân

Tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm do công ty tổ chức

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8:00 đến 17:00 nghỉ trưa 12:00 đến 13:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin