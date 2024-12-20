Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa Nhà Generalexim, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phụ trách bán sản phẩm hàng Nhật của công ty dưới sự hỗ trợ và hướng dẫn của Leader
Tư vấn sản phẩm và chăm sóc bán hàng với các khách hàng, CTV, đại lý,....
Kết hợp với team đề xuất các chương trình khuyến mãi kênh online, báo cáo các chương trình khuyến mãi theo tháng
Cập nhật, báo cáo kết quả doanh số hàng tuần/tháng với trưởng nhóm
Công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chỉ tuyển nữ, độ tuổi dưới 35, đã tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
Tác phong nhanh nhẹn, tự tin có trách nhiệm trong công việc
Sử dụng tốt tin học văn phòng
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sale B2B mảng thực phẩm chức năng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: upto 10-20 triệu ++ (Lương cứng + DS + thưởng) trao đổi chi tiết trong phỏng vấn
Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần
Đóng bảo hiểm và các đãi ngộ khác theo quy định của công ty
Du lịch 2 lần/năm trong và ngoài nước, nhân viên xuất sắc 3 lần/năm
Sinh nhật, quà 8/3, 1/6, 20/10, trung thu, liên hoan các dịp lễ, tết
Được cung cấp thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại
Thưởng Tết, thưởng nhân viên xuất sắc cuối năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà General Exim, số 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

