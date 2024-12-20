Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Nhà Generalexim, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Phụ trách bán sản phẩm hàng Nhật của công ty dưới sự hỗ trợ và hướng dẫn của Leader

Phụ trách bán sản phẩm hàng Nhật của công ty dưới sự hỗ trợ và hướng dẫn của Leader

Tư vấn sản phẩm và chăm sóc bán hàng với các khách hàng, CTV, đại lý,....

Kết hợp với team đề xuất các chương trình khuyến mãi kênh online, báo cáo các chương trình khuyến mãi theo tháng

Cập nhật, báo cáo kết quả doanh số hàng tuần/tháng với trưởng nhóm

Công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

Chỉ tuyển nữ, độ tuổi dưới 35, đã tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Tác phong nhanh nhẹn, tự tin có trách nhiệm trong công việc

Sử dụng tốt tin học văn phòng

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sale B2B mảng thực phẩm chức năng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: upto 10-20 triệu ++ (Lương cứng + DS + thưởng) trao đổi chi tiết trong phỏng vấn

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần

Đóng bảo hiểm và các đãi ngộ khác theo quy định của công ty

Du lịch 2 lần/năm trong và ngoài nước, nhân viên xuất sắc 3 lần/năm

Sinh nhật, quà 8/3, 1/6, 20/10, trung thu, liên hoan các dịp lễ, tết

Được cung cấp thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại

Thưởng Tết, thưởng nhân viên xuất sắc cuối năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT

