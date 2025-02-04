Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 230 Sao Biển 01 - Vinhomes OceanPark 1,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Sản phẩm: Dược phẩm nam khoa, phụ khoa, hiếm muộn (Làm việc trực tiếp cùng chuyên gia, bác sĩchuyên môn)

Tiếp nhận Data khách hàng từ bộ phận MKT

Tìm hiểu nhu cầu khách hàng bằng Telesale

Tư vấn sản phẩm và báo giá

Chốt đơn và lên đơn hàng

Thực hiện báo cáo theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Nữ từ 20 tuổi trở lên. Ưu tiên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, chấp nhận sinh viên mới ra trường đang chờ bằng.

Yêu cầu có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trở lên

Có laptop cá nhân, sử dụng thông thạo máy tính cơ bản

Thái độ làm việc chủ động, kiên trì, thích kiếm tiền

Chăm chỉ, tử tế nhiệt tình với khách hàng.

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP

Thu nhập: 10 - 20tr/tháng (lương cứng + thưởng % doanh số + thưởng nóng theo ngày + thưởng tháng)

Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp

Được thỏa sức thể hiện bản thân, hướng dẫn và đào tạo kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển

