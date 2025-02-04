Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 230 Sao Biển 01
- Vinhomes OceanPark 1,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Sản phẩm: Dược phẩm nam khoa, phụ khoa, hiếm muộn (Làm việc trực tiếp cùng chuyên gia, bác sĩchuyên môn)
Tiếp nhận Data khách hàng từ bộ phận MKT
Tìm hiểu nhu cầu khách hàng bằng Telesale
Tư vấn sản phẩm và báo giá
Chốt đơn và lên đơn hàng
Thực hiện báo cáo theo yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ từ 20 tuổi trở lên. Ưu tiên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, chấp nhận sinh viên mới ra trường đang chờ bằng.
Yêu cầu có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trở lên
Có laptop cá nhân, sử dụng thông thạo máy tính cơ bản
Thái độ làm việc chủ động, kiên trì, thích kiếm tiền
Chăm chỉ, tử tế nhiệt tình với khách hàng.
Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10 - 20tr/tháng (lương cứng + thưởng % doanh số + thưởng nóng theo ngày + thưởng tháng)
Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp
Được thỏa sức thể hiện bản thân, hướng dẫn và đào tạo kỹ năng chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP
