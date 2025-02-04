Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần TCR Distributing làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Quản lý và chăm sóc tệp khách hàng được giao, thực hiện upsale để tăng doanh số bán hàng

Mở rộng tệp khách hàng tiềm năng, chăm sóc duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.

Phối hợp với bộ phận kho giao hàng cho khách hàng.

Tham gia đào tạo nội bộ, nâng cao kỹ năng chuyên môn

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý

Nhanh nhẹn, nhiệt huyết, đam mê kiếm tiền

Nghiêm túc với công việc

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội