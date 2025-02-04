Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần TCR Distributing làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần TCR Distributing
- Hà Nội:
- TCR Holdings, Đường Quang Liệt, khu đô thị The Manor Central Park, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Quản lý và chăm sóc tệp khách hàng được giao, thực hiện upsale để tăng doanh số bán hàng
Mở rộng tệp khách hàng tiềm năng, chăm sóc duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.
Phối hợp với bộ phận kho giao hàng cho khách hàng.
Tham gia đào tạo nội bộ, nâng cao kỹ năng chuyên môn
Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý
Nhanh nhẹn, nhiệt huyết, đam mê kiếm tiền
Nghiêm túc với công việc
Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Tại Công ty Cổ phần TCR Distributing Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TCR Distributing
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
