Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Cúc Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tổ 15 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm hiểu thị trường và tìm kiếm khách hàng mới

- Chăm sóc khách hàng cũ

- Tư vấn bán hàng

- Theo dõi đôn đốc, thu hồi công nợ

- Thực hiện các báo cáo công việc liên quan

- Thị trường cần tuyển:

+ Hà Nội 1 (Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai): 01 người

+ Hà Nội 2 (Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai): 01 người

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, có sức khỏe tốt, tốt nghiệp từ trung cấp

- Ưu tiên ứng viên đã qua ngành hàng công nghiệp, vật tư ngành nước

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Am hiểu thị trường khu vực được giao phụ trách

- Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm với công việc

Tại Công ty Cổ Phần Cúc Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập đảm bảo >10triệu VNĐ/tháng (thu nhập không giới hạn theo năng lực)

Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật...

Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Tham gia các chương trình team building, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ....

Review lương định kỳ hàng năm

Làm việc trong công ty có bề dày lịch sử >25 năm với nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cúc Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin