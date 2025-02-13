Tuyển Nhân viên kinh doanh HEC Việt Nam - Máy Móc & Vật Tư Ngành Đá làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HEC Việt Nam - Máy Móc & Vật Tư Ngành Đá
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- C51
- 11 Khu C, Geleximco, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
[HN] HECVIETNAM (Chuyên cung cấp máy móc và vật tư gia công đá ốp lát) tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh
Mô tả công việc:
- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới Khách hàng mới
- Chăm sóc hệ thống khách hàng sẵn có của Công ty
- Xây dựng kế hoạch và phương án kinh doanh
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban GĐ
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam
- Trung thực, nhanh nhẹn, chủ động
- Có khả năng đàm phán, giao tiếp, thuyết phục tốt
Tại HEC Việt Nam - Máy Móc & Vật Tư Ngành Đá Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 10tr
- Hỗ trợ tiền nhà, tiền ăn, tiền điện thoại, xăng xe
- Đóng BHXH, BHYT theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HEC Việt Nam - Máy Móc & Vật Tư Ngành Đá
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
