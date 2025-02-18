Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Thành An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Thành An
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- CCN Phùng, TT Phùng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Kinh doanh các sản phẩm của Công ty: con lăn, băng tải, phụ kiện cơ khí, ...
- Giới thiệu, tiếp thị, xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
- Thực hiện tư vấn/báo giá/chốt hợp đồng các sản phẩm cho khách hàng
- Theo dõi hợp đồng, tiến độ giao hàng, thanh toán,...
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, nữ.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở cùng vị trí
Tuổi từ 22 -45 tuổi
Tốt nghiệp cao đẳng nghề trở lên
Thời gian làm việc 8h/1 ngày từ thứ 2 đến hết thứ 7
Nhiệt tình trong công việc, chủ động, ham học hỏi
Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Thành An Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng + thưởng KPI
Chế độ BHXH....
Thưởng chuyên cần, thưởng năng suất, thưởng lễ tết...
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
Du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Thành An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
