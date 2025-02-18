Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Thành An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - CCN Phùng, TT Phùng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Kinh doanh các sản phẩm của Công ty: con lăn, băng tải, phụ kiện cơ khí, ...

- Giới thiệu, tiếp thị, xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng

- Thực hiện tư vấn/báo giá/chốt hợp đồng các sản phẩm cho khách hàng

- Theo dõi hợp đồng, tiến độ giao hàng, thanh toán,...

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở cùng vị trí

Tuổi từ 22 -45 tuổi

Tốt nghiệp cao đẳng nghề trở lên

Thời gian làm việc 8h/1 ngày từ thứ 2 đến hết thứ 7

Nhiệt tình trong công việc, chủ động, ham học hỏi

Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Thành An Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng + thưởng KPI

Chế độ BHXH....

Thưởng chuyên cần, thưởng năng suất, thưởng lễ tết...

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Thành An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin