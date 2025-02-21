Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Bảo Ngọc, Số 2, phố Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Bán hàng theo tuyến của công ty

- Thu tiền và nộp về nhà phân phối

- Các việc khác theo yêu cầu của cấp trên

- Thu nhập 8-20 triệu (phụ thuộc vào doanh số sẽ có mức lương cứng và lương doanh số khác nhau)

Các khu vực đang tuyển dụng quanh Hà Nội: Sơn Tây, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Sơn Tây, Gia Lâm…

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khỏe mạnh, đã từng bán hàng,ưu tiên nghành hàng thực phẩm

- Thái độ: Tích cực, tuân thủ

- Kỹ năng: Giao tiếp tốt

- Độ tuổi: 20-40tuổi

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng cuối năm.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.