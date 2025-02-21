Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa Bảo Ngọc, Số 2, phố Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Bán hàng theo tuyến của công ty
- Thu tiền và nộp về nhà phân phối
- Các việc khác theo yêu cầu của cấp trên
- Thu nhập 8-20 triệu (phụ thuộc vào doanh số sẽ có mức lương cứng và lương doanh số khác nhau)
Các khu vực đang tuyển dụng quanh Hà Nội: Sơn Tây, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Sơn Tây, Gia Lâm…
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Khỏe mạnh, đã từng bán hàng,ưu tiên nghành hàng thực phẩm
- Thái độ: Tích cực, tuân thủ
- Kỹ năng: Giao tiếp tốt
- Độ tuổi: 20-40tuổi
- Thái độ: Tích cực, tuân thủ
- Kỹ năng: Giao tiếp tốt
- Độ tuổi: 20-40tuổi
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng cuối năm.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng cuối năm.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI