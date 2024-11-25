Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vietnam Concentrix Services (Ntnn) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà QTSC 9 - Cổng Tô Ký, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn và chốt đơn sữa dinh dưỡng của ABBOTT Hoa Kỳ theo nguồn KH công ty cung cấp sẵn, không đi thị trường

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, lưu loát, không nói ngọng/ giọng địa phương

- Chăm chỉ, chịu khó, thái độ ham học hỏi, nhiệt huyết

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales, telesales, tư vấn, bán hàng, CSKH, tổng đài viên, call centrer.

Tại Công Ty TNHH Vietnam Concentrix Services (Ntnn) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập khủng từ 10tr-15tr/ tháng (Lương CB + Hoa hồng + Thưởng)

- Làm tại văn phòng theo data cấp sẵn, không đi thị trường

- Chế độ phúc lợi và bảo hiểm đầy đủ

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vietnam Concentrix Services (Ntnn)

