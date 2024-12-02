Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SEO & SEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Citilight Tower, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và liên hệ với đối tác:Chủ động tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ và giới thiệu các sản phẩm backlink chất lượng đến các đối tác tiềm năng.

Báo giá, đàm phán:Đưa ra các báo giá phù hợp, thương lượng các điều khoản có lợi và tư vấn chuyên nghiệp về các sản phẩm cho khách hàng.

Giới thiệu và bán sản phẩm:Tận tâm tư vấn và giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm backlink của chúng tôi, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số.

Các công việc khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của ban lãnh đạo, đảm bảo hoàn thành công việc một cách xuất sắc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ cao đẳng/ đại học

Chưa kinh nghiệm sẽ được đào tạo (chấp nhận sinh viên mới ra trường)

Có kinh nghiệm bán hàng, Sales là một lợi thế

Có kỹ năng quản lý công việc, chịu đựng áp lực tốt.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SEO & SEM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập dự kiến từ 10.000.000 – 20.000.000 = Lương cứng + thưởng hoa hồng theo cơ chế

Hoa hồng hấp dẫn:Cơ hội nhận được hoa hồng cao theo doanh số bán hàng, không giới hạn thu nhập.

Môi trường làm việc trẻ trung:Năng động, sáng tạo và đầy thử thách, nơi bạn có thể phát triển toàn diện kỹ năng và sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SEO & SEM

