Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GLOBAL A&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GLOBAL A&B
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GLOBAL A&B

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- KDC Vạn Phúc, Số nhà 36 đường số 12, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

-Tiếp nhận xác nhận mua hàng của KH từ Kinh doanh
-Thực hiện hợp đồng
-Thực hiện đề nghị bán hàng
-Phối hợp phòng kế hoạch để theo dõi sản xuất, tiến độ, giao hàng
-Theo dõi quá trình xuất hóa đơn
-Thực hiện các bước trong quy định thu hồi nợ
-Theo dõi và thu nợ khách hàng
-Lên kế hoạch gặp khách hàng định kỳ cùng Kinh Doanh
-Thực hiện chăm sóc khách hàng, bán hàng
-Thực hiện báo cáo số liệu
-Thực hiện các công việc chỉ đạo từ Trưởng Phòng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên ứng viên: giao tiếp tốt Tiếng anh
-Tuổi: từ 21 tuổi đến 42 tuổi
-Tốt nghiệp CĐ trở lên các ngành liên quan.
-Kinh nghiệm sẽ được đào tạo
-Có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt
-Chịu khó và ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GLOBAL A&B Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
Lương + KPI: Từ 10.000.000đ đến 22.000.000đ (tùy theo năng lực)
Thưởng các ngày lễ 30/4 và 02/9.
Lương tháng 13
Tham gia BHXH theo quy định.
Có xe đưa đón khi đi gặp khách hàng.
Môi trường làm việc thăng tiến, chuyên nghiệp, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GLOBAL A&B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GLOBAL A&B

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: KDC Vạn Phúc, Số nhà 36 đường số 12, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh.

