Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty CP Hóa Dầu Vĩnh Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 459 quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Mô tả công việc:

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, tạo doanh số bán hàng (Liên hệ KH, Garage, cửa hàng phân phối,…)

- Chăm sóc khách hàng cũ, nghiên cứu nhu cầu khách hàng

- Giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng

- Theo dõi và báo cáo tình hình doanh số bán hàng

- Báo cáo công việc hằng ngày

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Trình độ: THPT trở lên.

- Có kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên đã từng làm Sales GT

- Chịu khó, năng động, sẵn sàng di chuyển thị trường

- Siêng năng, kiên trì, trung thực

Tại Chi Nhánh Công Ty CP Hóa Dầu Vĩnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

- Mức lương cơ bản + phụ cấp + thưởng KPI cá nhân + thưởng doanh thu (Thu nhập từ 10 – 20 triệu)

+ phụ cấp + thưởng KPI cá nhân + thưởng doanh thu (Thu nhập từ 10 – 20 triệu)

- Thưởng thành tích quý/năm

Thưởng thành tích quý/năm

- Thưởng tháng lương 13, thưởng Lễ, Tết.

-

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, nhiều cơ hội phát triển

- được đào tạo kiến thức, kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty CP Hóa Dầu Vĩnh Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin