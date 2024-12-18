Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Kỹ Thuật Khánh Linh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Kỹ Thuật Khánh Linh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Kỹ Thuật Khánh Linh
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Kỹ Thuật Khánh Linh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Kỹ Thuật Khánh Linh

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- số 7 Đường số 65, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Mô tả Công việc
Chào giá và đấu thầu:
Nhận hồ sơ thầu/yêu cầu chào giá dự toán từ Bộ phận Kinh doanh hoặc Trưởng Phòng.
Tìm kiếm nhà cung cấp (NCC) và hỏi giá từ nhà sản xuất/đại diện/trading để làm rõ các thông tin liên quan đến gói thầu/yêu cầu chào giá.
Phân tích đơn hàng, lập phương án (PA) tính giá thành sản phẩm và giá bán (DDU, DDP) trình KSBH duyệt.
Thực hiện các báo giá, chào hàng, chào thầu theo PA đã được duyệt và theo form mẫu quy định.
Chuẩn bị hồ sơ chào hàng/chào thầu theo PA đã được duyệt, chuẩn bị hồ sơ giấy tờ liên quan theo yêu cầu của hồ sơ dự thầu (HSDT) và nộp đúng hạn.
Làm rõ HSDT với NCC khi nhận được yêu cầu từ bên mời thầu/khách hàng.
Thực hiện hợp đồng:
Kiểm tra phạm vi cung cấp và thống nhất các điều khoản trong hợp đồng nháp với KSBH trước khi trình lãnh đạo ký duyệt hợp đồng.
Phối hợp với kế toán mở các loại bảo lãnh theo yêu cầu của hợp đồng.
Quản lý và theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, tiến độ thanh toán của từng hợp đồng và chuẩn bị các chứng từ liên quan cho từng mốc thanh toán.
Tổ chức quản lý, lưu trữ và chịu trách nhiệm bảo quản tốt hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác của phòng theo quy định hiện hành.
Mua hàng và theo dõi đơn hàng:
Lập danh sách các nhà cung cấp tiềm năng và lưu trữ thông tin về nhà cung cấp theo quy định của công ty.
Theo dõi thường xuyên và đánh giá hoạt động của nhà cung cấp.
Xác định các yêu cầu mua hàng về số lượng, chủng loại, kích thước hay các thông số kỹ thuật cần thiết để lên hợp đồng.
Đàm phán với nhà cung cấp để đạt giá tốt, giảm chi phí đầu vào và tăng lợi nhuận.
Soạn thảo hợp đồng mua hàng theo mẫu của phòng.
Lập kế hoạch thanh toán theo tuần để chuẩn bị ngân sách cho việc mua hàng.
Theo dõi và cập nhật kịp thời tiến độ với các nhà cung cấp để đảm bảo giao hàng đúng thời hạn.
Kiểm tra hàng hóa và chứng từ khi nhận hàng, chụp hình hàng hóa và lưu trữ theo đúng quy định.
Báo cáo các phát sinh nếu có và đề xuất hướng giải quyết liên quan giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả công việc.
Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Tốt nghiệp đại học / Cao đẳng các lĩnh vực liên quan, ưu tiên có kiến thức về thiết bị kỹ thuật.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong môi trường kinh doanh thương mại.
Đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh, giao tiếp được với Nhà cung cấp nước ngoài
Yêu thích làm việc trong môi trường kinh doanh kỹ thuật, tiếp xúc trao đổi với nhân viên nhiều độ tuổi.
Nói năng lưu loát, có khả năng tư vấn, phân tích, trình bày, thuyết phục khách hàng, thương lượng, giải quyết vấn đề tốt.
Siêng năng, chú ý đến từng chi tiết.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần tự giác, ham học hỏi, yêu thích tìm hiểu các sản phẩm kỹ thuật mới.
QUYỀN LỢI
Mức lương theo thỏa thuận từ 10,000,000 - 20,000,000 VND tùy theo năng lực và kinh nghiệm.
Lương Tháng thứ 13 (KPI).
Thưởng nóng Hợp đồng lớn,
Khám sức khỏe định kỳ, Du lịch nghỉ mát hàng năm trong và ngoài nước; Team building hàng năm.
Được đào tạo nội bộ, chuyên gia nước ngoài.
Có xe ô tô công ty đưa rước khi đi công tác.
Chính sách, phúc lợi theo luật định (BHXH, BHYT, BHTN) và các chính sách khác theo quy chế của công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Kỹ Thuật Khánh Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Kỹ Thuật Khánh Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Kỹ Thuật Khánh Linh

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Kỹ Thuật Khánh Linh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1stFL, #7 Road No.65, Tan Quy Dong, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

