Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Vĩnh Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Vĩnh Phúc
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Vĩnh Phúc

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Vĩnh Phúc

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 459 Quốc Lộ 1A Phường An Phú Đông Quận 12, TP Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, tạo doanh số bán hàng (Liên hệ KH, Garage, cửa hàng phân phối,…)
- Chăm sóc khách hàng cũ, nghiên cứu nhu cầu khách hàng
- Giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng
- Theo dõi và báo cáo tình hình doanh số bán hàng
- Báo cáo công việc hằng ngày

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: THPT trở lên.
- Có kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên đã từng làm Sales GT
- Chịu khó, năng động, sẵn sàng di chuyển thị trường
- Siêng năng, kiên trì, trung thực

Tại Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Vĩnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản + phụ cấp + thưởng KPI cá nhân + thưởng doanh thu (Thu nhập từ 10 – 20 triệu)
+ phụ cấp + thưởng KPI cá nhân + thưởng doanh thu (Thu nhập từ 10 – 20 triệu)
(Thu nhập từ 10 – 20 triệu)
- Thưởng thành tích quý/năm
Thưởng thành tích quý/năm
- Thưởng tháng lương 13, thưởng Lễ, Tết.
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, nhiều cơ hội phát triển
- Được đào tạo kiến thức, kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Vĩnh Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Vĩnh Phúc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 10A/13 Quốc Lộ 1A, ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

