Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 172 - 174 Bàu Cát 3, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

-Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh:

Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh:

+ Xây dựng kế hoạch đạt chỉ tiêu KPI cho đội ngũ kinh doanh.

+ Hỗ trợ đội ngũ nhằm mục đích thúc đẩy hiệu quả đạt kế hoạch.

-Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, cung cấp giải pháp bảo hiểm phù hợp và xử lý các vấn đề phát sinh.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, cung cấp giải pháp bảo hiểm phù hợp và xử lý các vấn đề phát sinh.

-Đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh đảm bảo kỹ năng, kiến thức về bảo hiểm và quy trình bán hàng.

Đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh đảm bảo kỹ năng, kiến thức về bảo hiểm và quy trình bán hàng.

-Quản lý đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong đội ngũ kinh doanh.

Quản lý đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong đội ngũ kinh doanh.

-Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ.

-Làm việc với các phòng ban/đối tác để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả và hỗ trợ các dự án liên quan Bảo hiểm.

Làm việc với các phòng ban/đối tác để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả và hỗ trợ các dự án liên quan Bảo hiểm.

-Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Độ tuổi: từ 24 tuổi trở lên.

Độ tuổi: từ 24 tuổi trở lên.

-Tốt nghiệp từ Cao đẳng/ Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – ngân hàng, Kinh tế, am hiểu về lĩnh vực kinh doanh.

Tốt nghiệp từ Cao đẳng/ Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – ngân hàng, Kinh tế, am hiểu về lĩnh vực kinh doanh.

-Có kinh nghiệm về Sales, tài chính, bảo hiểm, chăm sóc khách hàng hoặc các ngành nghề liên quan là một lợi thế.

Có kinh nghiệm về Sales, tài chính, bảo hiểm, chăm sóc khách hàng hoặc các ngành nghề liên quan là một lợi thế.

-Có kinh nghiệm/khả năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ hiệu quả.

Có kinh nghiệm/khả năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ hiệu quả.

-Có định hướng phát triển lâu dài đối với lĩnh vực Bảo hiểm.

Có định hướng phát triển lâu dài đối với lĩnh vực Bảo hiểm.

-Kỹ năng giao tiếp tốt xây dựng mối quan hệ, kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng giao tiếp tốt xây dựng mối quan hệ, kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề.

-Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 7

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến S

áng

Thứ

7

+ Sáng: 08h30 đến 12h00

+ Chiều:13h30 đến 17h30

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương từ 10.000.000 trở lên (không giới hạn), bao gồm lương cứng + thưởng KPI + % Hoa hồng.

Mức lương từ 10.000.000 trở lên (không giới hạn), bao gồm lương cứng + thưởng KPI + % Hoa hồng.

-Được đào tạo kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng về bảo hiểm.

Được đào tạo kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng về bảo hiểm.

-Đãi ngộ cạnh tranh, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và phúc lợi theo chính sách của công ty dành cho nhân viên.

Đãi ngộ cạnh tranh, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và phúc lợi theo chính sách của công ty dành cho nhân viên.

-Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, team building của công ty.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, team building của công ty.

-Văn hóa làm việc đơn giản, sáng tạo, tận tâm và đề cao giá trị năng lực nhân viên.

Văn hóa làm việc đơn giản, sáng tạo, tận tâm và đề cao giá trị năng lực nhân viên.

-Nhiều cơ hội thăng tiến sau 3-6 tháng làm việc.

Nhiều cơ hội thăng tiến sau 3-6 tháng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin