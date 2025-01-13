Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Lê Hà Vi Na làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 652/2b Quốc lộ 13, Khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm các khách hàng có nhu cầu đối với các mặt hàng Thép Xây Dựng.

- Tiếp xúc, tư vấn cho khách hàng các sản phẩm của Công ty.

- Tiếp nhận các thông tin của khách hàng liên quan việc báo giá.

- Thực hiện các công việc: tính giá, lập báo giá…, đàm phán và theo dõi kết quả.

- Thực hiện các thủ tục ký kết đơn đặt hàng, hợp đồng mua bán.

- Tiếp nhận và trực tiếp hoặc phối hợp với các Bộ phận liên quan trong việc giải quyết các khiếu nại của khách hàng (nếu có).

- Theo dõi việc thu hồi công nợ và chịu trách nhiệm chính trong việc thu hồi công nợ....

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Độ tuổi từ 24 trở lên.

- Có từ 2 năm kinh nghiệm telesales trở lên

- Kỹ năng giao tiếp tốt., chịu được áp lực công việc

- Nhiệt tình, năng động và trách nhiệm trong công việc;

- Đam mê công việc kinh doanh.

- Tinh thần học hỏi, tính chủ động trong công việc;

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại Công Ty TNHH Lê Hà Vi Na Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 8-10 triệu + hoa hồng cao, hấp dẫn

- Thưởng doanh số tháng / quý / năm

- Thưởng KPI

- Lương tháng 13

- Thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty

- Tham gia đầy đủ các chế độ đầy đủ theo Luật lao động, Luật BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lê Hà Vi Na

