Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP TM DV Cung Ứng Vật Tư Trần Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty CP TM DV Cung Ứng Vật Tư Trần Gia
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 209/20 đường TL41, Phường Thạnh Lộc, q12, TPHCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng theo Data có sẵn.
- Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, báo giá cho khách hàng
- Phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng.
- Làm việc theo hướng dẫn của trưởng nhóm
- Chi tiết trao đổi tại buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam có độ tuổi từ 18 –35
- Chưa có kinh nghiệm sẽ ĐƯỢC ĐÀO TẠO bài bản
- Tốt nghiệp Trung Cấp,Cao Đẳng các chuyên ngành
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm Telesales, CSKH, Tư vấn....( chỉ cần bằng tốt nghiệp THPT )
- Chưa có kinh nghiệm sẽ ĐƯỢC ĐÀO TẠO bài bản
- Tốt nghiệp Trung Cấp,Cao Đẳng các chuyên ngành
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm Telesales, CSKH, Tư vấn....( chỉ cần bằng tốt nghiệp THPT )
Tại Công Ty CP TM DV Cung Ứng Vật Tư Trần Gia Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 5tr + Hoa hồng + Thưởng (thu nhập từ 10 - 20tr / tháng)
- Được đào tạo, hướng dẫn về công việc - Môi trường 9x năng động, hội nhập
- Chế độ phúc lợi, bảo hiểm, lương thưởng đầy đủ.
- Được đào tạo, hướng dẫn về công việc - Môi trường 9x năng động, hội nhập
- Chế độ phúc lợi, bảo hiểm, lương thưởng đầy đủ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP TM DV Cung Ứng Vật Tư Trần Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI