Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đăng Mẫn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đăng Mẫn
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 362 Cao Thắng Phường 12,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: Từ 22 - 30 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học (ưu tiên các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing…)
Có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn khách hàng là một lợi thế .
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
Yêu thích công việc kinh doanh, có tinh thần trách nhiệm cao.
Độ tuổi: Từ 22 - 30 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học (ưu tiên các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing…)
Có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn khách hàng là một lợi thế .
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
Yêu thích công việc kinh doanh, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công Ty TNHH Đăng Mẫn Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + hoa hồng + thưởng doanh số (thu nhập từ 10 - 20 triệu/tháng hoặc hơn tùy năng lực).
Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý.
Chế độ BHXH, BHYT,đầy đủ theo quy định.
Du lịch, team-building hàng năm cùng công ty.
Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý.
Chế độ BHXH, BHYT,đầy đủ theo quy định.
Du lịch, team-building hàng năm cùng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đăng Mẫn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI