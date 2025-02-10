Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đăng Mẫn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 362 Cao Thắng Phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Những Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: Từ 22 - 30 tuổi

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học (ưu tiên các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing…)

Có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn khách hàng là một lợi thế .

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

Yêu thích công việc kinh doanh, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH Đăng Mẫn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + hoa hồng + thưởng doanh số (thu nhập từ 10 - 20 triệu/tháng hoặc hơn tùy năng lực).

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý.

Chế độ BHXH, BHYT,đầy đủ theo quy định.

Du lịch, team-building hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đăng Mẫn

