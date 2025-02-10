Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đăng Mẫn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Đăng Mẫn
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đăng Mẫn

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 362 Cao Thắng Phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Độ tuổi: Từ 22 - 30 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học (ưu tiên các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing…)
Có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn khách hàng là một lợi thế .
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
Yêu thích công việc kinh doanh, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH Đăng Mẫn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + hoa hồng + thưởng doanh số (thu nhập từ 10 - 20 triệu/tháng hoặc hơn tùy năng lực).
Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý.
Chế độ BHXH, BHYT,đầy đủ theo quy định.
Du lịch, team-building hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đăng Mẫn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 463 Phan Văn Trị, Phường 07, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

