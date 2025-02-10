Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 4U GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Bạn có đam mê với lĩnh vực làm đẹp và mong muốn phát triển sự nghiệp trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp với mức thu nhập hấp dẫn, 4U GROUP đang tìm kiếm những ứng viên tiềm năng cho vị trí Tư vấn viên.

Trở thành người đồng hành đáng tin cậy của khách hàng, tư vấn trực tiếp, qua điện thoại về các dịch vụ làm đẹp cao cấp.

Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng thông qua việc chăm sóc tận tâm trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ.

Chủ động đặt lịch hẹn, theo dõi lịch trình và đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng.

Phát huy tối đa khả năng giao tiếp, đàm phán và chốt dịch vụ, đạt được mục tiêu doanh số đề ra.

Tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu từ các chuyên gia, bác sĩ da liễu hàng đầu để nâng cao kiến thức và kỹ năng tư vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, chăm sóc khách hàng là một lợi thế (ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH 4U GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Sẵn nguồn khách hàng chốt nóng, tỷ lệ chốt cao

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + phụ cấp + hoa hồng + đãi ngộ khác (10 - 25 triệu đồng).

Môi trường làm việc lý tưởng:

Văn hóa doanh nghiệp năng động, trẻ trung, đề cao sự sáng tạo và tinh thần đồng đội.

Cơ hội học hỏi và phát triển không ngừng trong một môi trường chuyên nghiệp, quy trình làm việc rõ ràng, cơ hội thăng tiến minh bạch.

Chế độ đãi ngộ tuyệt vời:

Miễn phí sử dụng dịch vụ làm đẹp hàng tháng.

Thưởng thâm niên

Hỗ trợ tiền thuê nhà

Học phí con cái

Chi phí đào tạo.

Chia sẻ lợi nhuận...

Phát triển bản thân: Được đào tạo chuyên ngành bởi các chuyên gia, bác sĩ da liễu, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn mỗi 2 lần/tháng có kèm kiểm tra đánh giá.

Cơ hội thăng tiến: Lộ trình thăng tiến rõ ràng, khen thưởng công bằng và minh bạch ( hàng tháng )

Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, nghỉ phép 12 ngày/năm, du lịch, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 4U GROUP

